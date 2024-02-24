شاهد بالصورة والفيديو.. أطفال سودانيون يتفاعلون بشكل هستيري مع أغنية “ربابة” جميلة (مالك علي أنا ما بتحن)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتفاعلات واسعة ومشاهدات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أطفال سودانيون صغار وهم يتفاعلون مع مطرب “ربابة” بعد أن ردد لهم الأغنية التي يحبونها. حيث تفاعل الأطفال مع الأغنية الجميلة (مالك علي أنا ما بتحن) والتي وضح حفظهم لها بعد أن قاموا بترديدها مع المطرب بطريقة نالت اعجاب المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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