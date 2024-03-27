ردت فتاة سودانية خلال مقطع فيديو متداول بغزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شاب سخر من حديث سابق لها.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفتاة كانت قد خرجت في مقطع سابق تحدثت من خلاله عن مواصفات الفتاة السودانية في شريك حياتها.
وكشفت خلال حديثها عن وجود تعليق لفت نظرها دون عن بقية التعليقات, وذكرت أن صاحب التعليق كتب بسخرية: (نحنا قبلناكم بجلحاتكم ونخرينكم وسواد مناطقكم).
لترد الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (انت طبعاً فاكر كل النسوان مناطقهم لونها بينك ود فهم غلط, ولمن انت يكون مناطقك لونها أبيض تعال اتكلم لأنو الحكاية جينات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية ترد على شاب علق لها: نحنا قبلناكم بجلحاتكم وسواد مناطقكم.. (انت طبعاً فاكر كل النسوان مناطقهم لونها “بينك” وردي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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