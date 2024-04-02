تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو جديد لنجم “التيك توك” الشهير أبو أحمد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول “التيكتوبر” المعروف أبو أحمد وهو يلهو ويلعب بــ(المرجيحة). https://www.facebook.com/reel/337142908891645 المقطع أثار ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تبارى على السخرية من (أبو أحمد) بعد مشاهدة المقطع الذي تم وصفه بالمضحك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني “أبو أحمد” يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع وهو يلهو ويلعب بــ (المرجيحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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