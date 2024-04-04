أثار شباب سودانيون إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد مواصلتهم أعمالهم الخيرية حتى خارج البلاد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام الشباب بمعاونة إحدى الفتيات بتوزيع مياه الشرب على أصحاب السيارات بشارع رئيسي وهام. ووقف الشباب تحت “كوبري” فيصل أمام معرض الأبيض للسيارات والذي يعد مدخل حي فيصل من ناحية وسط البلد. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام المتطوعين بتجهيز وشراء المياه بــ(الكراتين) وسط إعجاب الجمهور الذي علق مشيداً (سوداني وزي ماعرفناك هنا و لا هناك). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون في مصر يعيدون ذكرياتهم الجميلة في الخرطوم ويوزعون مياه الشرب بــ(الكرتونة) على أصحاب السيارات وقت الإفطار في مدخل حي فيصل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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