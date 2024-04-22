شرطة مرور الولاية الشمالية تنظم حملات واسعه بعدد من محليات الولاية وتضبط بالأرقام عدد ١٣٧ مخالفة مرورية

أوضح العقيد شرطة عبدالناصر حسن أحمد مدير شرطة مرور الولاية الشمالية ان تنفيذ حملات الضبط المروري تعد من أهم عوامل السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق وان هذة الضبطيات تأتي فى اطار العمل المروري الراتب والرقابي لحفظ واستتباب امن الطرق وذلك عبر،الانتشار الواسع لمنسوبينا بالطرق الداخلية وعلى امتداد طرق المرور السريع ، مبينا ان هذة الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بضبط وحجز المركبات المخالفة لقوانين السير فى الطريق لما تشكله من خطورة ومهدد لسلامة الارواح والممتلكات ، داعيا سائقي المركبات بضرورة الترخيص واتباع الاجراءات الرسمية للمعاملات المرورية.

*يذكر ان الحملة التى تم تنظيمها بمحليات دنقلا / حلفا / البرقيق قد اسفرت عن ضبط عدد ١٣٧ مخالفة مرورية جاءت تفاصيلها كالاتى عدد(٨٦) مخالفة ترخيص وعدد ( ٥١) مخالفة وإزالة تظليل .

المكتب الصحفي لشرطة السودان