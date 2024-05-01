عادت الإعلامية السودانية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء الملقبة باسم “لوشي” مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. https://www.facebook.com/reel/1154511185560220 وظهرت “لوشي” وهي تتفاعل مع أغنية الفنان المصري محمد حماقي, الشهيرة (خلاص بقت عادة يا حبيبي) والتي كانت ترددها إحدى المطربات الصاعدات. الإعلامية الشهيرة انتزعت إعجاب جمهورها ومتابعيها الملقبين باسم “اللوايشة” والذين تغزلوا فيها بشكل كبير وشبهوها في إطلالتها بالممثلة المصرية الشهيرة ياسمين عبد العزيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تغني أغنية الفنان محمد حماقي و “اللوايشة” يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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