عادت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني. https://www.facebook.com/reel/971765674564411 وظهرت مونيكا, خلال المقطع وهي تقدم فواصل من الرقص المثر وهي تهز جسمها على أنغام إحدى الأغنيات المصرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة وتهز بجسمها على أنغام أغنية مصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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