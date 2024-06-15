مدير شرطة الولاية الشمالية ينظم زيارة تفقدية لاسري قوات الشرطة بمعركة الكرامة بالولاية

أكد اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية عقب زيارته لاسري قوات الشرطة في معركة الكرامة هدوء واستقرار الأوضاع الامنية في جميع أنحاء الولاية وأشاد في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) بمجاهدات وتضحيات قوات الشرطة في مواقع العمليات المختلفة مؤكدا الوقوف إلى جانبهم عبر الادارات الشرطية المختصة وقال في معرض حديثه أن الشرطة ظلت تقدم منسوبيها للذود عن الوطن في كافة مسارح العمليات وأحتسبت في ذلك خيرة منسوبيها من الضباط وصف الضباط والجنود في بسالة وجسارة تعبر عن قيم الشعب السوداني وإيمانه بحماية وطنه. وتفيد المتابعات ان زيارة مدير شرطة الولاية شملت الاسري من قوات الشرطة و تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم وفي سياق منفصل تفقدت لجنة أمن محلية مروي برئاسة المدير التنفيذي للمحلية رئيس اللجنة الأستاذ حسن عابدين مناها عدداً من أسري قوات الشرطة اللذين تم الإفراج عنهم مؤخراً وتركت الزيارات اثراًطيباً في نفوس المفرج عنهم وأسرهم وعبروا عن شكرهم وإستحسانهم للاهتمام الذي وجدوه من قادة العمل الشرطي بالولاية ولجنة أمن المحلية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

