ماذا قال القيادي بحكومة “تأسيس” إبراهيم الميرغني عن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب وعد فيها بالتدخل لوقف الحرب في السودان؟

نشر القيادي ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة تأسيس، إبراهيم الميرغني، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن تدوينة الميرغني, جاءت بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, التي وعد فيها باستخدام ثقله الرئاسي لوقف الحرب في السودان.
وكتب القيادي في تدوينته: (نرحب بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن نيته استخدام نفوذه الرئاسي لإنهاء الحرب في السودان ومواصلة التنسيق مع دول الرباعية السعودية والإمارات ومصر تماشيا مع مبادرتهم التي تستبعد صراحة الحركة الإسلامية والجماعات المتطرفة من أي عملية سياسية هذا سيشكل مستقبل السودان.).
وختم بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كما نتقدم بالشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان لوضع الأزمة السودانية على جدول أعمال المناقشات السعودية الأمريكية.).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
