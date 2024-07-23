المدير العام لقوات الشرطة يؤكد على تأمين وحماية الشركات العاملة فى مجال التعدين

إلتقى الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين بمكتبه الاثنين الأستاذ محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة ) ان مدير عام قوات الشرطة تلقى تنويرا مفصلا وشاملا خلال اللقاء عن جهود وإسهامات شركات التعدين الإقتصادية وإسهاماتها فى مشاريع النهضة والتطور كما بحث سيادته المشاكل والمعوقات التى تعترض وتواجه الشركات بقطاع التعدين كما إستعرض اللقاء سلبيات وأثار المخلفات والأحواض العشوائية والتعدين العشوائى والمساهمات المنتظر أن تقوم بها شرطة تأمين التعدين فى حسم كافة الظواهر السالبة لانشطة التعدين العشوائى والقيام بواجباتها ومهامها فى تأمين عمليات التعدين حراسة وحماية لكافة شركات التعدين من كافة المهددات الأمنية.

من جانبه جدد المدير العام لقوات الشرطة التأكيد والإلتزام بتوفير الحماية والتأمين الكامل لكافة الشركات العامله في مجال التعدين عبر الآدارة العامة لتأمين التعدين بإعتباره مورد هام من الموارد الداعمة للإقتصاد الوطنى.

المكتب الصحفي للشرطة