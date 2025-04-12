والي الجزيرة يوجه بصيانة وتأهيل المسجد العتيق بمدني وتركيب وحدة طاقة شمسية

وجه الاستاذ الطاهر إبراهيم والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته المصلين عقب صلاة الجمعة أمس بالمسجد العتيق بمدني بصيانة وتأهيل وطلاء المسجد العتيق وتركيب وحدة طاقة شمسية للإنارة. وأكد الوالي أن منهج حكومته الإنفتاح على الجميع ووعد بمزيد من الخدمات والتنمية والإعمار في كل مناطق الولاية داعياً لوحدة الصف والعمل بقلب رجل واحد واحياء قيم التواصل والتعاضد والتكاتف والنفير وأكد أن تنسيق الجهود الرسمية والشعبية سيحقق الأهداف المنشودة مجدداً الإلتزام برعاية ودعم أي مبادرة مجتمعية ترمي لخدمة المجتمع والنهوض بالولاية وقال إن المسجد العتيق بمدني واجهة ومنارة بمدينة مدني مما يستوجب الإهتمام به ليضطلع بدوره في نشر الدعوة والمحبة والسلام وحفظ المجتمع ونبذ خطاب الفرقة والكراهية. من جانبه ناشد المواطن علي عيسى الريح باستكمال إرجاع الإمداد الكهربائي لكل الأحياء وردم حفر المياه وتنظيم الأسواق وتفعيل الأسواق بالأحياء بصورة علمية وإعادة تخطيطها وتوزيعها. ودعا المواطن صابر محمد جبريل لتفعيل المراكز الصحية بالأحياء واستكمال نواقصها ودراسة ظاهرة بائعات الشاي في الطرقات والأماكن العامة بصورة غير طبيعية. وأشار المواطن عمر إبراهيم حسن لضرورة مراجعة المخابز وضبط أسعار الخبز وتخفيض سعر أسطوانة غاز الطبخ. وقد عبر المصلون بالمسجد العتيق بمدني عن اشادتهم بجهود حكومة الولاية في تطبيع الحياة واسترجاع الخدمات وبنهج والي الولاية وانفتاحه على المواطنين للاستماع لهمومهم بدون حواجز والعمل على حلها فوراً. سونا

