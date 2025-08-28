والي الجزيرة يشيد بالتأمين الصحي وإنتشاره عبر 187 مرفقاً صحياً

عبر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة عن إشادته بمجاهدات العاملين بصندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة في تحقيق إنتشار الخدمات الطبية من خلال 187 مؤسسة طبية ومرفقا.

ووصف لدى تفقده صباح الاربعاء إنسياب خدمة بمركز الشهيد (1) بمدني إستعادة الخدمات بالمركز بالإنجاز مشيداً بدور شركاء القطاع الصحي وحيا إسهامات رئاسة الصندوق ودعمها للتعافي في وقت وجيز مجدداً إلتزام حكومة لدعم خطط ومشروعات الصندوق لدوره في تحقيق العدالة الإجتماعية .

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض إن خطة التعافي التي نفذها التأمين الصحي تعتبر ملحمة بذلت من خلالها الإدارة جهود جبارة .

وقطع بأن التأمين الصحي أسهم في توطين حزم الخدمات النوعية وإتاحة تقديم الخدمة لمختلف الشرائح، مؤكداً مساندة الصندوق وتعزيز مشروعات تقديم الخدمات والتوسع التي يقودها .

فيما إستعرض الدكتور الأمين حسين عمر مدير الصندوق القومي للتأمين الجهود التي قادها الصندوق بدعم من الرئاسة لإعادة تأهيل المرافق المقدمة للخدمة التي تعرضت للضرر إضافة للإنتشار بالخدمات في جميع أنحاء الولاية بالتركيز على الريف، مجدداً الإلتزام بتقديم خدمات طبية متكاملة وبجودة عالية .

الجدير بالذكر أن المركز يقدم فحوصات الدم الكامل كيمياء الدم والسكري التراكمي وفحوصات الهرمونات وفحوصات واسمات السرطان وفحوصات الكبد ووظائف الكلى.