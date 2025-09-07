قرع جرس بداية العام الدراسي بولاية الخرطوم

قرع وزير التعليم والتربية الوطنية، د. التهامي الزين حجر، اليوم الجرس بمدرسة النوبة الثانوية بنات، إيذاناً ببداية العام الدراسي بولاية الخرطوم، وبحضور وكيل الوزارة، د. أحمد خليفة عمر، ود. قريب الله محمد أحمد، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالولاية، الوزير المكلف.

وشدد التهامي على أن قرع جرس بداية العام الدراسي بالولاية رسالة للعالم بأن الخرطوم هي رمز سيادة السودان وعاصمته، كما أنها رسالة تؤكد أن شعب السودان جيل الكرامة لا ينكسر ولا يلين، وأن شعلة التعليم لن تنطفئ رغم كيد المارقين.

وأشار إلى أن ذلك جاء بفضل التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها ومن خلفها الشعب، وأن مواصلة مسيرة التعليم تعد استكمالًا للانتصارات التي تحققت في كل المحاور.

وقال التهامي إن من أولويات لجنة قطاع التعليم المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة بيئة ولاية الخرطوم لعودة المواطنين هي سد النقص في الكتاب المدرسي والإجلاس والمعلمين وتهيئة البيئة المدرسية، متعهداً بمعالجة هذه الإشكاليات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالولاية لضمان عودة كل طلاب الولاية لمقاعد الدراسة، مشيراً إلى مصادقتهم على توفير خمسة آلاف وظيفة معلم تم الإعلان عنها مؤخرًا.

زار الوزير والوفد المرافق له مدرسة الجزيرة أسلانج الابتدائية بنين، والتي شيدت بالجهد الشعبي وبمواصفات عالية، مشيداً بالجهود المحلية وتضافرها مع الجهود الرسمية لدعم مسيرة التعليم، ومطالباً الآباء والأمهات بأن يكونوا سنداً وعوناً لأبنائهم الطلاب. وقدم الوزير تبرعاً للمدرسة بقيمة 10 مليون جنيه مع تعهده باستكمال بقية أعمال الصيانة.

من جهته، أشاد د. قريب الله محمد أحمد، مدير عام التعليم بولاية الخرطوم، بزيارة الوزير برفقة الوكيل وقرعه الجرس من مدرسة النوبة، مشيراً إلى أن ذلك يمثل رمزية خاصة.

وقال “إننا لا نقرع الجرس من مدرسة النوبة فقط، وإنما من كل مدارس الريف الشمالي لأن المدرسة حققت نسبة نجاح 100% وكانت الأولى على مستوى الريف الشمالي”. وحيا قريب الله جميع المعلمين بالولاية، مشيراً إلى أنهم تدافعوا منذ أكثر من أسبوعين للمداومة بالمدارس.

ودعا الطلاب إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق التفوق، مؤكداً أن العام الدراسي بالولاية بدأ بقوة، ومطمئناً الأسر والطلاب باستلام الولاية لكتب المرحلة المتوسطة، ومشيراً إلى أنهم وبمساندة الوزارة سيواصلون الجهود لاستقرار العام الدراسي، ومؤكداً أن مسيرته لن تتوقف .

