مناوي: ما تحقّق اليوم في مدينة بارا هو نصرٌ لكل السودان

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن ما تحقق اليوم في بارا نصرٌ لكل أهل السودان، ودليلٌ على أن صمود أهلنا وإصرارهم على حماية أرضهم وعرضهم لا يكسر.

وتابع مناوي في منشور على صفحته فيسبوك: “ألف تحية لأبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية الذين أذاقوا العدو الهزيمة والتحية لأهل بارا الذين وقفوا كالجبل في وجه العدوان.. هذه الانتصارات هي بشارة بقرب الخلاص وإن الفاشر ودارفور وكل السودان سيعود آمناً مُطمئناً”.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

