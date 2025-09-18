شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا”: (تعرضت للتحرش في بداية مشواري الفني وكنت قليلة أدب)

- 1/2
كشفت الفنانة السودانية, المعروفة مونيكا روبرت, عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الفني, خلال مقابلة قديمة أعاد الجمهور نشرها من جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, كانت قد ظهرت في المقابلة مع نجم السوشيال ميديا المنتصر بالله.
وقالت “مونيكا” أنها في بداية مشوارها الفني تعرضت لتحرش لفظي وبعض المضايقات لكنها كانت تفضح كل من يتجاوز حدوده في التعامل معها.
وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها كانت تلجأ للصحف الورقية وقتها لكشف كل من يضايقها قائلة: (كنت شافعة قليلة أدب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
