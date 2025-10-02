الصفحة الرسمية للفنان علي كايرو: (راقد مريض في العناية بين الحياة والموت دعواتكم له بالشفاء وربنا يقومه لبناته بالسلامة)

نشرت الصفحة الرسمية للفنان السوداني, علي كايرو, تدوينة أصابت الجمهور والمتابعين بالقلق وذلك بعد انتشار خبر نقله إلى المستشفى والذي نقلته الفنانة مروة الدولية. أحد المسؤولين عن الصفحة كتب: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم علي كايرو راقد مريض في العناية بين الحياة والموت.. دعواتكم له بالشفاء العاجل وربنا يحفظه ويقومه لبناته بالسلامة). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان علي كايرو, كان قد تعرض لوعكة صحية أدخلته إحدى المستشفيات بأوغندا, في وضع صحي حرج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

