الدولية أعلنت الخبر.. نقل الفنان السوداني علي كايرو إلى إحدى المستشفيات الأوغندية وحالته الصحية حرجة

أعلنت الفنانة السودانية, مروة الدولية, عن نقل زميلها الفنان علي كايرو, إلى إحدى المستشفيات بدولة أوغندا, التي يقيم فيها منذ فترة ليست بالقصيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نقلت المطربة مروة الدولية, الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتبت الدولية, في تدوينة أثارت تعاطف الجمهور: (علي كايرو طريح السرير الابيض بمستشفي ناسمبيا بالعاصمة ألاوغندية كمبالا وهو في حالة مرضية حرجة.. يحتاج مننا كلنا كمجتمع فني الوقوف معه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

