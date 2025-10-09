مدير البني التحتية بالقضارف يبحث المشروعات ذات الصلة بالسلامة المرورية بمحليات الولاية

عقد المهندس جابر بابكر سليمان مدير عام وزارة البنى التحتية بولاية القضارف، الاربعاء، اجتماعاً مشتركا مع إدارة مرور الولاية لبحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات البنى التحتية ذات الصلة بالسلامة المرورية وتطوير الخدمات في المحليات. واستعرض العقيد شرطة حقوقي د. عمر محمد أحمد عثمان مدير إدارة مرور ولاية القضارف خلال الاجتماع الخطط والبرامج المعدة لاستكمال مشروعات البنى التحتية المرورية بمحليات الفشقة والرهد والقلابات الشرقية والفاو . مؤكدا التزام إدارته بتوفير المعينات الفنية اللازمة لدعم السلامة المرورية وتسهيل إجراءات الترخيص والمعاملات المرورية إضافة إلى تفعيل عمليات الفحص الآلي بالمحليات المستهدفة. من جهته شدد مدير عام وزارة البنى التحتية على أهمية التنسيق المشترك مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ هذه المشروعات ووجه الإدارات المختصة بالمحليات المستهدفة بسرعة تسليم المواقع المقترحة لمكاتب المرور، مشيرا إلى حرص الوزارة على دفع جهود التنمية وتوفير البنى التحتية المطلوبة ضمن خطة شاملة لتأهيل ودعم محليات الولاية المختلفة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

