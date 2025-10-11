الوقوف على الوضع الصحي للقري المتأثرة بفيصان نهر الدندر بولاية سنار

وقف فريق من وزارة الصحة بولاية سنار الجمعة على الموقف الصحي بالقرى المتأثرة من فيضان نهر الدندر والتي شملت ست قرى، وضم الفريق إدارات الرعاية الصحية الأساسية والطوارئ الصحية وتعزيز الصحة ومفوضية العون الانساني بولاية سنار، وكان في استقبالهم نائب المدير التنفيذي لمحلية الدندر الرشيد الطاهر الذي ثمن جهود وزارة الصحة ومتابعتها للوضع الصحي أولا بأول .

فيما اكدت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الاساسية فاطمه محمد عبدالحليم ان فيضان الرهد غطي ست قرى، مبينة انه تم التأمين على توفير موقع بديل للمواطنين حتى تتم عملية الاجلاء بالتنسيق بين المحلية وأهالي القرى وانه سيتم توفير كل الخدمات بالموقع الجديد وكما ستشرع الوزارة في تنفيذ وحدة علاجية بالموقع الجديد لمتابعة وضع المواطنين .

فيما اكد مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة محمد تاج الدين انه تم توفير إمداد طوارئ وكلور للمناطق المتأثرة، مبينا تفاعل المواطنين معها مثمنا جهود محلية الدندر .

وابان محمد حسن البدري مدير تعزيز الصحة انه سيتم تكثيف عملية التثقيف الصحي تنسيقا بين الوزارة والمحلية وذلك تحسبا لاي أمراض قد تظهر عقب انحسار الفيضان .

من جهته اكد ممثل مفوضية العون الانساني بولاية سنار موسى محمد احمد التزامهم بتوفير مواد الإيواء والغذاء في الموقع الجديد اضافة لتوجيه المنظمات بالتدخل في كافة المحاور .