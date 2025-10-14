المباحث الجنائية المركزية فرعية ولاية نهر النيل تضع حداً للنشاط الإجرامي لشبكة تزوير وإحتيال إلكتروني

أشاد الدكتور/ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل بالإنجاز الأمني الكبير الذي حققته شرطة ولاية نهر النيل عبر إدارة المباحث الجنائية المركزية فرعية الولاية، ونجاحها في تفكيك شبكة إجرامية محترفة في جرائم الإحتيال وتزوير المستندات والجرائم العابرة عبر شبكة الإنترنت، مؤكداً أن ما تحقق يعكس الكفاءة والمهنية العالية لمنسوبي شرطة الولاية في التصدي لمختلف أنواع الجريمة.

وأكد الوالي أن هذا الإنجاز يعزز الثقة في الأجهزة الشرطية ويبرهن على قدرتها على حماية المجتمع وصون أمنه وإستقراره، مؤكدا على إستمرار دعم حكومة الولاية للشرطة والأجهزة النظامية كافة في لآداء مهامها الوطنية، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها التقليدية والمستحدثة

اللواء شرطة د/قرشي السر السيد مدير شرطة الولاية أكد أن هذا الإنجاز يأتي إمتدادا ً لجهود المباحث المركزية في رصد وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة التي تهدد الإقتصاد الوطني وتستهدف أمن المجتمع عبر وسائل التقنية الحديثة، مشيداً بالتنسيق العالي بين إدارات الشرطة المختلفة الذي أسهم في إنجاح العملية وتوقيف عناصر الشبكة الاجرامية موكدا جاهزية شرطة الولاية للتصدي للجريمة بكافة انواعها وتضيق الخناق علي الشبكات الاجرامية الضالعة فيها وتحجيم أنشطتها الخارجة عن القانون

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال المقدم شرطة/ جعفر عوض خلف الله مدير المباحث المركزية بولاية نهر النيل، أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته عن نشاط لشبكة إجرامية تنشط في جرائم تزوير المستندات والإحتيال وإرتكاب الجرائم عبر شبكة الإنترنت ويمتد نشاطها خارج الحدود وبناءا علي ذلك تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف عدد خمسة متهمين يشكلون شبكة إجرامية متخصصة في جرائم الإحتيال والتزوير مبيناً أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم موضحا أن عملية تفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، أسفرت عن العثور على كمية كبيرة من المستندات المزورة ممثلة في شيكات مصرفية، وشهادات بحث، ووثائق ثبوتية، وخطابات رسمية مزيفة وأضاف مدير المباحث بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين بقسم شرطة دائرة الإختصاص توطئة لتقديمهم للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة