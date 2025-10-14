شروط الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في مصر

أعلنت إدارة مدرسة الصداقة السودانية بجمهورية مصر العربية، عن بدء التحضيرات المسبقة لتسجيل الطلاب المرشحين لامتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025، مؤكدة على أهمية الالتزام بكافة المتطلبات والإجراءات لضمان الجاهزية فور فتح باب التسجيل الرسمي.

ضرورة توفير مؤهل شهادة الأساس

شددت المدرسة على أن الطلاب الذين لم يستخرجوا مؤهل شهادة الأساس من الجهات المختصة في السودان، مطالبون بتوفيره قبل بدء التسجيل، حيث يُعد شرطًا أساسيًا لقبول طلبات التقديم.

متطلبات خاصة لطلاب الإعادة

بالنسبة للطلاب الذين سيعيدون امتحان الشهادة السودانية، يُطلب منهم تقديم نسخة من الشهادة السابقة، كدليل على مشاركتهم في الامتحان في الأعوام الماضية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل

حددت إدارة المدرسة المستندات الأساسية التي يجب توفيرها عند التقديم:

مؤهل شهادة الأساس

الرقم الوطني السوداني

عدد (2) صورة فوتوغرافية حديثة

رسوم الامتحان (سيُعلن عنها لاحقًا)

دعوة للتقيد بالإجراءات الرسمية

دعت إدارة مدرسة الصداقة الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بهذه الشروط والإرشادات، لتفادي أي عراقيل قد تؤثر على إجراءات التسجيل أو فرص الجلوس للامتحان.

تسهيلات للطلاب في الخارج

يجدر بالذكر أن امتحانات الشهادة السودانية تُعد من أبرز المحطات التعليمية للطلاب السودانيين في الخارج، وتحرص المدارس السودانية بالقاهرة على تنظيمها وفق ضوابط وزارة التربية والتعليم السودانية، بالتنسيق مع السفارة والجهات الرسمية المصرية.

سودافاكس