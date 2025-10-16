محافظ بنك السودان المركزي تلتقي مديري الإدارات العامة والفروع بالبنك

عقدت الأستاذة آمنة ميرغني حسن، محافظ بنك السودان المركزي، صباح الأربعاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات العامة والفروع بالبنك، بحضور الأستاذ محمد عثمان، نائب المحافظ.

جاء الاجتماع في إطار مباشرة المحافظ لمهامها رسمياً، بهدف الوقوف على سير الأداء في مختلف الإدارات والفروع، والاطلاع على خطط العمل والبرامج التنفيذية للبنك خلال المرحلة القادمة.

وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الأستاذة آمنة ميرغني عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ السابق السيد برعي صديق علي أحمد، مشيدةً بما بذله من جهود مخلصة وقيادة حكيمة خلال فترة حرجة من تاريخ البنك، شهدت فيها البلاد ظروفاً استثنائية أثّرت على جميع القطاعات الاقتصادية، وتعرض خلالها الجهاز المصرفي لعمليات تخريب ونهب واسعة.

وأكدت أن بصماته ستظل شاهداً على مرحلة تجاوز فيها البنك الصعاب بعزيمة وإصرار.

وقد استمع الاجتماع إلى استعراض شامل من مديري الإدارات العامة والفروع حول ما تم إنجازه من خطط وأهداف، والعقبات والتحديات التي تواجه العمل في المرحلة الراهنة.

وفي ختام اللقاء، ثمّنت الأستاذة آمنة ميرغني الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون ببنك السودان المركزي خلال فترة الحرب، مؤكدة حرصها على تذليل العقبات وتسخير الإمكانات كافة لتمكين الإدارات من أداء مهامها على الوجه الأكمل.

ودعت إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالقطاع المصرفي ومواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.