الاعتداء الآثم على رموز وأعيان المجانين يمثل اعتداءً جبانًا وصارخًا على السودان

دماء شهداء رموز وأعيان قبيلة المجانين التي روت اليوم تربة ورمال منطقة المزروب. هذه الدماء والأنفس الطاهرة ستكون لعنة على مليشيات وعصابات التمرد التي تزيد كل يوم مساحة البغض والعداء في أوساط المكونات والعشائر القبلية والاجتماعية في السودان.
■ بتاريخها الضارب في عمق كردفان، ظلت قبيلة المجانين تاج حكمة ورمز تماسك وعصا تواصل بين المجتمع السوداني عامة ومجتمع كردفان خاصة. وطيلة هذا التاريخ لم تمتد يد قبيلة المجانين إلى القبائل والإثنيات المحيطة والمجاورة إلا بالخير.
■ إن الاعتداء الآثم اليوم على رموز وأعيان المجانين يمثل اعتداءً جبانًا وصارخًا على السودان كله وضربًا موجعًا للنسيج الأهلي في كردفان.
■ الرحمة والمغفرة للناظر سليمان جابر جمعة سهل ناظر عموم قبيلة المجانين. والرحمة والمغفرة لقيادات الإدارة الأهلية من القبيلة الذين غدرت بهم مليشيات وعصابات التمرد.
■ رحمهم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
