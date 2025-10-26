نزوح عشرات الأسر من بارا عقب سيطرة قوات الدعم السريع

أكد مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان في تصريح أن نحو 70 أسرة نزحت من مدينة بارا إثر سيطرة قوات الدعم السريع عليها خلال الأيام الماضية.

وأوضح المفوض أن معظم الأسر المتأثرة توجهت إلى مناطق أكثر أمانًا داخل الولاية، فيما تعمل الجهات الإنسانية على تقديم المساعدات العاجلة وتقييم الأوضاع لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

