شاهد بالفيديو.. وسط استقبالات حاشدة.. “البرهان” يفاجئ المواطنين بالسوق المركزي بزيارة غير متوقعة بعد ساعات من انتشار أنباء عن وجود حالات نهب بالسوق

فاجأ رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, المواطنين والتجار بزيارة مفاجئة للسوق المركزي بالخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حظي سيادته باستقبالات حاشدة من المواطنين الذين تدافعوا نحو موكبه وأحسنوا استقباله لحظة وقوفه في السودان.

زيارة رئيس مجلس السيادة المفاجئة تزامنت مع انتشار أنباء عن وجود حالات نهب بمنطقة السوق المركزي والمناطق المجاورة له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)