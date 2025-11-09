- 1/2
- 2/2
تصدرت لقطة لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقطة تم تصويرها من زيارة مفاجئة قام بها “البرهان”, لمراكز النازحين من دارفور, للولاية الشمالية, أمس السبت.
قائد الجيش, ظهر في الصورة وهو يواسي ويحتوي سيدة نزحت من إقليم دارفور, الذي سيطرت عليه مليشيا الدعم السريع, وارتكبت فيه مجازر بحق المدنيين.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت الصورة تفاعلاً واسعاً وقام بمشاركتها عدد من المشاهير في السودان, أبرزهم الفنان جمال فرفور.
المطرب الشهير شارك الصورة عبر صفحته على فيسبوك, وكتب عليها: (صورة تحكي هيبة القائد ،وحنوّ الاب ،وصلابة الجندي ،ودمعة الوطن التي تأبى السقوط).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. “حنو الأب وصلابة الجندي”.. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش “البرهان” مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.