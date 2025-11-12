شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع “يأجوج ومأجوج” يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل “القمل” على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)

نشر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو ساخر وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر القائد الميداني للدعم السريع, محمد الفاتح, الذي يلقب نفسه “يأجوج ومأجوج”, وهو يسخر من أحد زملائه بالمليشيا. وأتهم “يأجوج ومأجوج”, زميله بحمل “القمل”, على شعره الكثيف قائلاً: (انت جاموس قمل ياخ) وسط ضحكات ناشر الفيديو وأفراد المليشيا الحاضرين المشهد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

