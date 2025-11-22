شاهد بالفيديو.. كيف فاز الهلال على مولودية الجزائر؟

قدم المحلل الرياضي السوداني, أيمن يماني, تحليلاً لمباراة الهلال, وضيفه مولودية الجزائر, في افتتاح مباريات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الهلال, كان قد كسب المباراة بهدفين مقابل هدف بفضل صانع ألعابه عبد الرؤوف يعقوب والمهاجم محمد عبد الرحمن. وأكد يماني, أن الهلال, استفاد من الفراغ الموجود بين خط وسط المولودية, وخط دفاعه وهو ما استفاد منه ممثل السودان, في تسجيل الهدفين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

