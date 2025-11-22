أثار أستاذ جامعي مصري, إعجاب طلابه وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد شرحه لطلابه قصة قصيدة الشاعر السوداني, إدريس محمد جماع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى الأستاذ قصة القصيدة التي كتبها الشاعر السوداني, في طبيبة بيرطانية حسناء. وتقول القصيدة في مطلعها: (وﺍﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ الغمد ﻻ ﺗُﺨشَى مضاربُه ﻭﺳﻴﻒ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﺘّﺎﺭُ), الطلاب عبروا عن إعجابهم بالقصيدة بالتصفيق والصفير داخل القاعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أستاذ جامعي مصري يحكي لطلابه قصة قصيدة الشاعر السوداني إدريس جماع وسط إعجاب وتصفيق وصفير الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.