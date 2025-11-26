شاهد بالفيديو.. التيكتوكر المثيرة للجدل سماح عبد الله تسخر من الناشطة رانيا الخضر والمذيعة تغريد الخواض: (أعمارهن فوق الخمسين وأطالبهن بالحشمة بعد هذا العمر)

سخرت التيكتوكر السودانية, المثيرة للجدل سماح عبد الله, عبر مقطع فيديو قامت بنشره من الناشطة رانيا الخضر, المذيعة تغريد الخواض. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نشرت التيكتوكر, مقطع فيديو لناشطة عمرها 50 عام لكنها ما زالت محافظة على جمالها ورشاقتها. وسخرت سماح عبد الله, عبر الفيديو من الناشطة والمذيعة, مؤكدة أن أعمارهن الحقيقية تتجاوز ال 50 سنة, حيث طالبت التيكتوكر, تغريد الخواض, ورانيا الخضر, قائلة: (الحشمة بعد الخمسين سمحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

