بعد انسحاب الجيش.. مليشيا الدعم السريع تسيطر على حقل هجليج النفطي

انسحبت قوات الجيش من اللواء 90 بهجليج التابع للفرقة 22 مشاة بابنوسة ،، مما سمح لمليشيا الدعـم السريـع بالسيطرة الكاملة على حقل هجليج النفطي في خطوة غاية في الخطورة ،، تؤثر بصورة كبيرة على العوائد البترولية وخصوصاً بترول جنوب السودان.

تحدثت مصادر اعلامية مختلفة نقلاً عن مصادر عسكرية أن الانسحاب دون قـتال جاء عطفاً على ضمان عدم تأثر المنشاة البترولية بأي معارك يمكن أن تنشأ في هذه المنطقة الحساسة ويمكن أن تؤدي إلى تدمـ ـيرها.

تفتح هذه التحديات الجديدة الباب واسعاً حول مستقبل صناعة النفط في البلاد ،، إذ يُذكر أن شركة CNPC الصينية قد أعلنت الأمس عزمها إنهاء اتفاقيات البلوك 6 بسبب تدهور الأوضاع الأمنية،،