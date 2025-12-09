بدء أعمال كنترول تصحيح شهادة المرحلة الابتدائية بالشمالية

- 1/2
أشاد أمين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بالولاية وإدارتها في تحقيق استقرار العام الدراسي، مؤكداً أن هذا العام كان مميزاً واتسم بالسلاسة والانضباط .
جاء ذلك لدى مخاطبته الاثنين افتتاح أعمال كنترول تصحيح الشهادة الابتدائية بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم الأستاذ تيجانى إبراهيم وعبر عن تقديره للمعلمين الذين يعملون في ظروف صعبة واصفاً إياهم بأنهم ورثة الأنبياء والرسل ومحلّ الثقة والمسؤولية .
وقدّم شكره لحكومة الولاية والوزارات والمؤسسات والقوات النظامية لما قدّموه من دعم أسهم في إنجاح العملية التربوية .
وأثنى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالشمالية على الخبرات التراكمية للعاملين في الكنترول، مؤكداً أن اختيارهم تم بعناية وأن الثقة فيهم مطلقة، مشيراً إلى أن أداء القسم يأتي لتبرئة الذمة وتعزيز المسؤولية .
وأوضح أنه تم توفير جميع الخدمات اللازمة لتهيئة بيئة عمل ممتازة، موجهاً الشكر لوزارة المالية لوفائها بالتزاماتها إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني
من جانبه قال مدير التعليم الابتدائي الأستاذ الصادق عيسى إن الدور الذي يضطلع به المعلمون لا يقل شأناً عن المعارك، مشيراً إلى أن استقرار العام الدراسي جاء بفضل جهودهم المتعاظمة، معدِّداً الأدوار التي تقوم بها اللجان العاملة لخدمتهم وتسهيل مهامهم.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
