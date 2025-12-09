«الداخلية» تحسم الجدل حول غرامات شعار التطبيقات على السيارات: القانون واضح ولا استثناءات

- 1/2
أثار عدد من سائقى توصيل الطلبات وخدمات النقل الذكى جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد تداول شكاوى حول تطبيق بند قانونى يفرض غرامة على أى سائق يضع إعلاناً أو شعاراً دون ترخيص، أو يستخدم مركبته فى غير الغرض المخصصة له.
وقالت الداخلية فى بيان اليوم الاثنين إن قانون المرور يحظر استخدام المركبات فى غير الأغراض المحددة لها، أو إجراء أى تعديلات جوهرية عليها دون تصريح.
وأضافت أن القانون نظم آلية وضع الإعلانات على السيارات، سواء عبر الشركات المقيدين بها أو باستخراج رخصة إعلان مستقلة، مشيرة إلى أنه فى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشددت على أنها ملتزمة بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية حفاظاً على النظام والسلامة المرورية.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
