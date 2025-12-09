والي الجزيرة يقف على سير العمل في إعادة تأهيل مستشفى الطوارئ بمدني

ود مدني - ولاية الجزيرة شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تفقده صباح الاثنين سير العمل في إعادة تأهيل وصيانة مستشفى الطوارئ بمدني على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال العمل، داعياً للإلتزام بالمحددات الفنية والهندسية، معلناً تكملة النواقص والإحتياجات . من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض أهمية مستشفى الطوارئ لتشخيص الحالات لإنسان الولاية والولايات المجاورة، داعياً لتضافر الجهود وإحكام التنسيق لتجهيز المستشفى قبل الإحتفال بأعياد الإستقلال وتحرير الولاية، معلناً الإلتزام بتوفير معينات العمل والأجهزة والمعدات والكوادر . فيما لفت مدير مستشفي مدني لأهمية المستشفى لتخفيف الضغط على مستشفي مدني التعليمي . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

