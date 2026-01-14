- 1/2
- 2/2
كشفت سيدة سودانية, خلال مداخلة قامت بها في بث مباشر للناشطة والتيكتوكر الشهيرة كوثر عبد الله, عن تعرضها لصدمة كبيرة.
وبحسب ما نقل محرر موقع النلين, فقد أكدت السيدة, التي تقيم في أوروبا, عن اكتشافها خيانة زوجها لها خلال فترة تواجدهم في السودان, قبل الحرب.
وذكرت أن زوجها قام بخيانتها مع زوجة شقيقها, الذي يسكن معهم في نفس العمارة وذلك بعد ذهاب أخيها للعمل في إحدى المناطق خارج العاصمة الخرطوم.
وأكدت السيدة, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها اكتشفت عبر كاميرات المراقبة خيانة زوجها مع زوجة أخيها ويقيمان علاقة غير شرعية وكاملة.
وكشفت في حديثها عن خططتها في الإنفصال عن زوجها بعد الواقعة, حيث أكدت أنها ترغب في استنزافه مادياً وبعد ذلك تطلب الطلاق منه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية: (شاهدت زوجي عبر الكاميرا يقيم علاقة غير شرعية مع زوجة أخي ويفعلان الفاحشة بعد خروجه من المنزل وأريد طلب الطلاق منه ولكن بعد أن استنزفه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.