شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية معروفة.. طليقة رجل الأعمال “هشام” عريس الحسناء “هند” تخطف الأضواء في أحدث إطلالة وصديقتها تنصفها: (سماحة وشعر طبيعي ما تركيب)

خطفت طليقة رجل الأعمال “هشام”, الذي تزوج مؤخراً من الحسناء هند عوض, طليقة الفنان مأمون سوار الدهب, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت إلهام أبو بكر, والتي تعمل كإعلامية ومعروفة في الوسط الإعلامي, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. مقطع الفيديو الذي قامت بنشره الإعلامية إلهام, حظي بتفاعل واسع خصوصاً من صديقاتها, حيث تغزلت صديقتها الإعلامية ناهد بشير, في جمالها وكتبت: (سماحة وشعر طبيعي ما تركيب). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن إلهام, كانت قد باركت لزوجها السابق “هشام”, الزواج من “هند”, بتدوينة نالت بها الإشادة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

