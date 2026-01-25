شاهد بالفيديو.. مواطنون سوريون يعودن لمباشرة عملهم وفتح محلاتهم التجارية بالعاصمة الخرطوم ويناشدون الأهالي بالعودة: (السودان عنده فضل وخير علينا)

نشر ناشط سوداني, مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أبرزها صفحة “الجزير _ السودان”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لعودة مواطنون سوريون, لمباشرة عملهم من خلال إعادة افتتاح محلاتهم التجارية بحي “المعمورة” بالخرطوم. وناشد صاحب محل “حلاقة”, السودانيين, الذي نزحوا للخارج بالعودة لأرض الوطن بعد أن عادت الحياة بصورة طبيعية مؤكداً أن السودان, له فضل وخير كبير عليهم كسوريين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

