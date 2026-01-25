شاهد بالفيديو.. ستفتحي على روحك نار.. الصحفية داليا الياس تحذر النساء: (إياك وفعل هذه الأمور مع زوجك)

- 1/2
حذرت الصحفية, والشاعرة, السودانية, المعروفة داليا الياس, النساء من فعل بعض الأمور مع أزواجهن مؤكدة أن مراقبة الزوج أمر قد تترتب عليه مشاكل كثيرة قد تواجه الزوجة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الصحفية في أحد برامجها أن التجسس على هاتف الزوج قد يعرض المرأة لمشاكل نفسية كثيرة.
وحذرت مؤكدة أن تتبع هاتف الزوج ومعرفة ما كان يخبيه عن زوجته سيفتح عليها نار من الغيرة والشك وعدم الثقة في النفس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
