هيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم تتفقد عمليات تأهيل الطرق بالولاية

تفقد فريق العمل الميداني بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم سير أعمال تأهيل عدد من الطرق بالولاية، وذلك في إطار المتابعات الميدانية والجهود الرامية لإعادة تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين.

وشملت الجولة السبت الوقوف على أعمال تأهيل شارع الغابة وشارع الساحة، حيث أكد الفريق أهمية الإسراع في معالجات تصريف المياه، مشيراً إلى قرب اكتمال مرحلة الأعمال الترابية، والدخول خلال الفترة المقبلة في تنفيذ طبقة الأسفلت النهائية.

وأوضح أن إدارة الطرق بالهيئة شرعت في توريد الكربستون تمهيداً لتنفيذ أعمال تركيبه بالجزيرة الوسطية بشارع الساحة، كما شملت الجولة أعمال صيانة إنارة جسر النيل الأبيض.

وعلى صعيد متصل، وقف فريق العمل الميداني على حجم الأضرار والدمار الذي لحق بمعمل شركة المختبرات البيئية والإنشائية، جراء اعتداءات مليشيات الدعم السريع. وأكدت الهيئة أن مركز المختبرات البيئية والإنشائية يُعد من أهم المراكز الحديثة بالولاية، لما يقوم به من دور محوري في إجراء الاختبارات والسيطرة النوعية وضبط الجودة لأعمال الطرق، إلى جانب مساهمته في الجوانب البيئية.