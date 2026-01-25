شاهد بالفيديو.. الإعلامي البارز بالدعم السريع “ود ملاح” يوجه رسائل هامة وعاجلة ويحذر المغتربين والجمهور: (برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا)

وجه الإعلامي البارز بمليشيا الدعم السريع, “ود ملاح”, رسائل هامة وعاجلة للمغتربين السودانيين, خارج ربوع الوطن وذلك عبر مقطع فيديو قام بنشره حديثاً.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حذر “ود ملاح”, المغتربين من شركات الشحن التي ظلت تناشدهم بشحن أغراضهم لتعمير منازلهم من جديد.

وطالب ناشط الدعم السريع, جميع المغتربين سواء كانوا المساندين للجيش, أو المليشيا, بضرورة توخي الحذر مؤكداً أن السودان, لم ينعم بالإستقرار حتى الآن في ظل عدم توافق الطرفين وعدم وجود مبادرات سلام.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, سخر من مناشدة “ود ملاح”, وجاءت التعليقات على شاكلة: (برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)