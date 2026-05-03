بالفيديو.. شاهد آخر ظهور للشهيد عزام كيكل من الروضة الشريفة قبل أيام من استشهاده والجمهور: (كأنه يعلم باقتراب وفاته)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه من آخر ظهور للقيادي بقوات درع السودان, عزام كيكل, الذي وقع شهيداً مع أفراد أسرته في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الشهيد “كيكل”, من داخل الروضة الشريفة, أثناء أدائه “العمرة”, في الأيام الماضية.

وكتب ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي: (كأنه يعلم بوفاته… الظهور الاخير لعزام كيكل من الروضة الشريفة نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن عزام كيكل, كان قد استشهد مع عدد كبير من أفراد أٍرته إثر هجوم نفذته مليشيا الدعم السريع, بمسيرة استهدفت منزله بمنطقة الكاهلي, شرق ولاية الجزيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)