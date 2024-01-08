شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد: قريبًا يمكنك إجراء اجتماعات Teams من داخل سيارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن Teams for Android Auto في مايو في I/O 2023 لكنها لم تذكر متى سيكون متاحًا بالضبط، وبعد مرور عام تقريبًا على هذا الإعلان، أكدت مايكروسوفت أخيرًا أن تطبيق Teams سيأتي إلى Android Auto الشهر المقبل.

حيث يتم تضمين المعلومات في خريطة طريق مايكروسوفت 365 ولا تتضمن أي تفاصيل أخرى، الشيء الوحيد المذكور هو أن مايكروسوفت Teams سيصل إلى Android Auto في فبراير 2024.

وتشير مايكروسوفت أيضًا إلى أن Teams على Android Auto سيسمح للمستخدمين "بالانضمام بسهولة إلى الاجتماعات من عرض التقويم، والاتصال بسرعة بجهات اتصال الاتصال السريع الخاصة بك والاطلاع على مكالماتك الأخيرة على هواتف Android الخاصة بك."

وقد حقق Android Auto وAndroid Automotive نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، حيث قرر المزيد من شركات تصنيع السيارات التي أعلنت خلال الـ 12 شهرًا الماضية اعتماد منصات Google، وحاليًا، يتكامل Android Auto مع 200 مليون سيارة، كما تدعي Google.

ويعد مايكروسوفت Teams إضافة مرحب بها للغاية إلى Android Auto، خاصة وأن النظام الأساسي يحتوي على مجموعة كبيرة من العملاء. أما بالنسبة لسبب استغراق مايكروسوفت وقتًا طويلاً لجلب Teams إلى Android Auto، فتخمينك جيد مثل تخميننا.