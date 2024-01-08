شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 علامات للكشف عن مكالمة صوتية مستنسخة بالذكاء الاصطناعي ونصائح للبقاء آمنًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت تقنية استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي متطورة بشكل متزايد، ما يسهل على المحتالين انتحال شخصية أحبائهم أو الشخصيات الموثوقة من أجل خداعك للتخلي عن المال أو المعلومات الشخصية، ومع ذلك لا تزال هناك طرق لحماية نفسك من عمليات الاحتيال هذه.

أربع علامات خطيرة يجب الانتباه إليها المكالمات غير المتوقعة: إذا تلقيت مكالمة من أحد أفراد أسرتك أو زميلك، خاصة إذا كانت غير متوقعة أو في ساعة غريبة، فكن حذرًا غالبًا ما يستهدف المحتالون الأشخاص عندما يكونون أكثر عرضة للخطر أو غير مدركين.

الطلبات العاجلة: غالبًا ما يخلق المحتالون إحساسًا بالإلحاح للضغط عليك لاتخاذ قرار سريع.

قد يقولون إن الشخص العزيز عليك في مشكلة ويحتاج إلى المال على الفور، أو أن حسابك البنكي قد تم اختراقه وأنك بحاجة إلى اتخاذ إجراء على الفور.

أنماط الكلام غير الطبيعية: على الرغم من أن تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي قطعت شوطًا طويلًا، إلا أنها ليست مثالية، لذا استمع جيدًا لأي توقفات غير طبيعية، أو كلام يبدو آليًا أو نطقًا غريبًا.

مؤشرات تدل أنك لا تتحدث إلى شخص حقيقي

طلبات الحصول على أموال أو معلومات شخصية: لا تقم مطلقًا بإعطاء أموال أو معلومات شخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم حسابك البنكي، عبر الهاتف إلى شخص لا تعرفه ولا تثق به، لن تطلب أي شركة/شركة مشروعة أبدًا هذا النوع من المعلومات عبر الهاتف.

نصائح للبقاء آمنا

لا ترد على المكالمات الواردة من أرقام مجهولة: إذا لم تتعرف على الرقم، فاتركه يذهب إلى البريد الصوتي، إذا كان الأمر مهمًا، فسوف يتركون رسالة ويمكنك معاودة الاتصال بهم في وقت لاحق.

التحقق من هوية المتصل: إذا قمت بالرد على مكالمة من شخص تعرفه، فلا تفترض أنه هو فقط لأنه يبدو مألوفًا، اطرح عليهم أسئلة لا يعرف إجابتها إلا الشخص الحقيقي، على سبيل المثال يمكنك أن تسأل عن نكتة داخلية مشتركة أو عن حدث حديث لا يعرفه سوى كلاكما.

لا تشعر بالضغط لاتخاذ قرار سريع: إذا كنت تشعر بالضغط لاتخاذ قرار على الفور، فتراجع خطوة إلى الوراء وتمهل، أخبر المتصل أنك بحاجة إلى التفكير في الأمر وأنك ستعود إليه لاحقًا.

الإبلاغ عن عملية الاحتيال: إذا كنت تعتقد أنك مستهدف من خلال عملية احتيال لاستنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، فأبلغ الشرطة بذلك.

كن حذرًا بشأن ما تشاركه عبر الإنترنت: يمكن للمحتالين استخدام المعلومات التي يجدونها عبر الإنترنت لانتحال شخصيتك أو شخصية أحبائك، كذلك كن حذرًا بشأن ما تشاركه على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى عبر الإنترنت.

استخدم تطبيق حظر المكالمات: هناك عدد من تطبيقات حظر المكالمات المتاحة التي يمكن أن تساعد في حظر المكالمات غير المرغوب فيها، بما في ذلك المكالمات الواردة من المحتالين.