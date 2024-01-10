شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفتكر رائحة الكون عاملة إزاى؟.. رواد الفضاء الفضاء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف رواد الفضاء بعض الروائح غير العادية في الفضاء، وهو أمر ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن الكيمياء هناك تختلف كثيرًا عن تلك الموجودة على الأرض، فإن الفضاء عبارة عن فراغ خالٍ من الهواء، لذا من الناحية الفنية، لا يمكنك شم أي شيء في الفضاء، ومع ذلك، الفضاء ليس فراغا كاملا بل إنه مليء بجميع أنواع الجزيئات، وبعضها له روائح قوية عندما نشمها على الأرض.

ويعد التعرف على ما قد تبدو عليه رائحة أجزاء مختلفة من الفضاء طريقة جيدة للحصول على فهم أفضل للكيمياء الكونية، وفقا لما ذكره موقع "space".





تجارب رواد الفضاء مع الرائحة خارج كوكب الأرضعلق رواد الفضاء على رائحة تشبه البارود، أثناء هبوط أبولو على سطح القمر، بمجرد تسلقهم مرة أخرى إلى غرفة معادلة الضغط، ودخولهم حدود مركبة الهبوط الخاصة بهم على سطح القمر وخلع خوذاتهم، وبالمثل، بعد السير في الفضاء، أبلغ رواد الفضاء العائدون إلى حدود محطة الفضاء الدولية عن رائحة البارود، وكذلك الأوزون وشرائح اللحم المحروقة.

وكان لدى العلماء نظريتان حول هذه الرائحة، حيث إن أحدها هو أنه أثناء قيام رائد الفضاء بالسير في الفضاء، يمكن لذرات واحدة من الأكسجين أن تلتصق ببدلته الفضائية، وعندما تدخل مرة أخرى إلى غرفة معادلة الضغط وتعيد الضغط، يتدفق الأكسجين الجزيئي - O2، أو ذرتان من الأكسجين - إلى غرفة معادلة الضغط ويتحد مع غرفة معادلة الضغط، وهذا من شأنه أن يفسر الرائحة المعدنية الحامضة.

فماذا عن الروائح الأخرى؟ ربما هناك شيء آخر يحدث، وهو أن الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، الموجودة في الأطعمة المتفحمة مثل الخبز المحمص واللحوم المشوية، تحدث أيضًا بشكل روتيني في الفضاء، حيث إن معظم الكربون الموجود بين النجوم محتجز في الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

كما أنها متوفرة بكثرة في النظام الشمسي، لذا يمكن لرواد الفضاء التقاطها بسهولة وإحضارها إلى داخل المحطة الفضائية أو الكبسولة الفضائية، وربما تكون مصدر رائحة اللحم المحروق التي أبلغ عنها رواد الفضاء.

وكانت كلفت وكالة ناسا في عام 2008 ستيفن بيرس، الكيميائي في شركة أوميجا إنجريدينتس، المتخصصة في العطور، بإعادة بناء روائح الفضاء لرواد الفضاء أثناء التدريب، حيث يحتاج رائد الفضاء إلى أن يكون قادرًا على التمييز بين رائحة الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الموجودة على بدلته الفضائية والتسرب الكيميائي الخطير على متن المحطة الفضائية.