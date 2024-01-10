علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تقرر إطلاق المسبار القمرى "تشانج آه-6" خلال النصف الأول من 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "أنه تم نقل حمولات المسبار القمري (تشانغ آه-6) إلى موقع إطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان في جنوبي الصين، وسيتم إجراء اختبارات ما قبل الإطلاق كما هو مقرر".

وأضافت، "أن المرَافق في موقع الإطلاق حاليا في حالة جيدة وأن الأعمال التحضيرية جارية كما هو مخطط لها".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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