شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تقرر إطلاق المسبار القمرى "تشانج آه-6" خلال النصف الأول من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق المسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" خلال النصف الأول من هذا العام.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "أنه تم نقل حمولات المسبار القمري (تشانغ آه-6) إلى موقع إطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان في جنوبي الصين، وسيتم إجراء اختبارات ما قبل الإطلاق كما هو مقرر".

وأضافت، "أن المرَافق في موقع الإطلاق حاليا في حالة جيدة وأن الأعمال التحضيرية جارية كما هو مخطط لها".