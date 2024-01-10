شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعمل على تعزيز السلامة عبر الإنترنت بإجراءات حماية للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة مهمة لتعزيز أمان المراهقين عبر الإنترنت، طرحت شركة Meta، الشركة الأم لـ Instagram وFacebook، إجراءات حماية جديدة تهدف إلى توفير تجارب مناسبة لأعمارهم على منصاتها، مع التركيز على سياسات المحتوى للمراهقين، تعاونت الشركة مع خبراء في تنمية المراهقين وعلم النفس والصحة العقلية لفهم الفروق الدقيقة في المحتوى المناسب للعمر بشكل أفضل.

ويتضمن أحد التغييرات الرئيسية معالجة موضوعات حساسة مثل إيذاء النفس، ومع الاعتراف بأهمية هذه القصص، تدرك ميتا تعقيدها وعدم ملاءمتها المحتملة لجميع الجماهير الشابة، وبالتالي، ستبدأ الشركة في إزالة المحتوى المتعلق بإيذاء النفس والمواد الأخرى غير المناسبة للعمر من تجارب المراهقين على Instagram وFacebook، ويتضمن ذلك الموجز والقصص، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا ومناسبة للفئة العمرية.

وأكدت الدكتورة راشيل رودجرز، الأستاذ المشارك في جامعة نورث إيسترن، على تطور سياسات ميتا كخطوة حاسمة في خلق مساحات أكثر أمانًا للمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تتوافق التغييرات مع الفهم الحالي لسلامة المراهقين ورفاهيتهم فحسب، بل توفر أيضًا فرصًا للآباء للمشاركة في محادثات هادفة مع أبنائهم المراهقين حول التعامل مع الموضوعات الصعبة.

وعلاوة على ذلك، ذكرت ميتا أنها تظل ملتزمة بتقديم الدعم من خلال مشاركة الموارد من المنظمات المتخصصة مثل التحالف الوطني للأمراض العقلية عندما ينشر المستخدمون محتوى يتعلق بالنضال مع إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل. يتم تنفيذ هذه التغييرات تدريجيًا للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ومن المتوقع التكامل الكامل مع Instagram وFacebook في الأشهر المقبلة.

ولتعزيز وسائل الحماية هذه، تقدم Meta تحديثات لإعدادات توصيات المحتوى، مما يضع المراهقين تلقائيًا في إعدادات التحكم في المحتوى الأكثر تقييدًا، وتهدف هذه الخطوة، إلى جانب أدوات الإشراف الأبوي، إلى منح الآباء الثقة في أن أبنائهم المراهقين يصلون إلى المحتوى المناسب لعمرهم عبر الإنترنت.

وتشمل الإجراءات الإضافية إخفاء نتائج البحث المتعلقة بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، مما يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على محتوى يحتمل أن يكون حساسًا. بالإضافة إلى ذلك، ستحث Meta المراهقين على تحديث إعدادات الخصوصية الخاصة بهم بانتظام، مما يشجعهم على تجربة أكثر خصوصية عبر الإنترنت بنقرة واحدة.