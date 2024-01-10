شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق Wi-Fi 7 رسميا.. بسرعات نقل أسرع بخمس مرات وتداخل أقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق اتحاد Wi-Fi Alliance الدولي رسميًا معيار Wi-Fi 7 الجديد هذا الأسبوع، حيث يوفر الجيل التالي من شبكة Wi-Fi زمن وصول أقل بكثير وسرعات نقل أعلى بكثير، مما يجعلها مثالية لأجهزة الواقع المختلط والبث بدقة 8K.



ما التغييرات من Wi-Fi 6E إلى Wi-Fi 7؟ ما التغييرات من Wi-Fi 6E إلى Wi-Fi 7؟ في حين أن معيار Wi-Fi 6E الحالي هو في الأساس Wi-Fi 6 مع دعم النطاق 6 جيجا هرتز، فإن Wi-Fi 7 يأتي مع تحسينات أكثر أهمية، وفي حين أن سرعة النقل القصوى لـ Wi-Fi 6E تبلغ حوالي 9 جيجابت في الثانية، فإن Wi-Fi 7 قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 46 جيجابت في الثانية، وهذا أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من شبكات Wi-Fi.

وفي البلدان التي تتمتع فيها شبكة Wi-Fi بإمكانية الوصول إلى النطاق 6 جيجا هرتز، ستعمل شبكة Wi-Fi 7 على مضاعفة حجم القناة مما يعني دعم المزيد من حركة المرور مما يؤدي إلى تداخل أقل، وتعني تقنية 4K QAM أن عمليات الإرسال تحمل وحدات بت أكثر بنسبة 20% مما يمكنها حمله مع 1024 QAM المستخدم حاليًا مع Wi-Fi 6E. وبعبارة أخرى، يمكن نقل المزيد من البيانات في وقت واحد.

وقال كيفن روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لتحالف Wi-Fi Alliance: "إن تقديم Wi-Fi CERTIFIED 7 يمثل ظهور أحدث جيل من Wi-Fi وسيكون بمثابة تسريع للتبني الشامل لـ Wi-Fi 7، هذه الشهادة يؤكد التزامنا المستمر بتقديم التكنولوجيا المتطورة التي تعيد تعريف الطريقة التي يستمتع بها المستخدمون بشبكة Wi-Fi، مما يوفر سرعات أعلى وكفاءة محسنة وزيادة الموثوقية التي توسع آفاق ما هو ممكن من خلال شبكة Wi-Fi.

وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترى أن الهواتف الذكية تدعم معيار Wi-Fi الجديد، وأخبر جيف بو، محلل Haitung Securities، العملاء قبل بضعة أشهر أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيكونان أول أجهزة Apple التي تعمل مع Wi-Fi 7 في عام 2024.

ومن المقرر إطلاق هذه الهواتف في سبتمبر المقبل، ولكن كما أشرنا سابقًا، يعد Wi-Fi 7 مثاليًا لأجهزة الواقع المختلط مثل Vision Pro مما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت Apple ستكون قادرة على تجهيز جهاز الكمبيوتر المكاني الخاص بها والذي تبلغ تكلفته 3499 دولارًا لدعم Wi-Fi 7 في الوقت المناسب لإطلاقه في الثاني من فبراير.