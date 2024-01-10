علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق Wi-Fi 7 رسميا.. بسرعات نقل أسرع بخمس مرات وتداخل أقل

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القاهرة - سامية سيد - أطلق اتحاد Wi-Fi Alliance الدولي رسميًا معيار Wi-Fi 7 الجديد هذا الأسبوع، حيث يوفر الجيل التالي من شبكة Wi-Fi زمن وصول أقل بكثير وسرعات نقل أعلى بكثير، مما يجعلها مثالية لأجهزة الواقع المختلط والبث بدقة 8K. 


ما التغييرات من Wi-Fi 6E إلى Wi-Fi 7؟

في حين أن معيار Wi-Fi 6E الحالي هو في الأساس Wi-Fi 6 مع دعم النطاق 6 جيجا هرتز، فإن Wi-Fi 7 يأتي مع تحسينات أكثر أهمية، وفي حين أن سرعة النقل القصوى لـ Wi-Fi 6E تبلغ حوالي 9 جيجابت في الثانية، فإن Wi-Fi 7 قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 46 جيجابت في الثانية، وهذا أسرع بخمس مرات من الجيل الحالي من شبكات Wi-Fi.

 

وفي البلدان التي تتمتع فيها شبكة Wi-Fi بإمكانية الوصول إلى النطاق 6 جيجا هرتز، ستعمل شبكة Wi-Fi 7 على مضاعفة حجم القناة مما يعني دعم المزيد من حركة المرور مما يؤدي إلى تداخل أقل، وتعني تقنية 4K QAM أن عمليات الإرسال تحمل وحدات بت أكثر بنسبة 20% مما يمكنها حمله مع 1024 QAM المستخدم حاليًا مع Wi-Fi 6E. وبعبارة أخرى، يمكن نقل المزيد من البيانات في وقت واحد.

 

وقال كيفن روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لتحالف Wi-Fi Alliance: "إن تقديم Wi-Fi CERTIFIED 7 يمثل ظهور أحدث جيل من Wi-Fi وسيكون بمثابة تسريع للتبني الشامل لـ Wi-Fi 7، هذه الشهادة يؤكد التزامنا المستمر بتقديم التكنولوجيا المتطورة التي تعيد تعريف الطريقة التي يستمتع بها المستخدمون بشبكة Wi-Fi، مما يوفر سرعات أعلى وكفاءة محسنة وزيادة الموثوقية التي توسع آفاق ما هو ممكن من خلال شبكة Wi-Fi.

 

وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترى أن الهواتف الذكية تدعم معيار Wi-Fi الجديد، وأخبر جيف بو، محلل Haitung Securities، العملاء قبل بضعة أشهر أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max سيكونان أول أجهزة Apple التي تعمل مع Wi-Fi 7 في عام 2024.

 

ومن المقرر إطلاق هذه الهواتف في سبتمبر المقبل، ولكن كما أشرنا سابقًا، يعد Wi-Fi 7 مثاليًا لأجهزة الواقع المختلط مثل Vision Pro مما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت Apple ستكون قادرة على تجهيز جهاز الكمبيوتر المكاني الخاص بها والذي تبلغ تكلفته 3499 دولارًا لدعم Wi-Fi 7 في الوقت المناسب لإطلاقه في الثاني من فبراير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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