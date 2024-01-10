شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الظواهر العابرة الغامضة فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الابتكار للأقمار الاصطناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في شانغهاي بشرقي الصين، أن الصين أرسلت قمرا اصطناعيا فلكيا جديدا إلى الفضاء لرصد الظواهر العابرة الغامضة في الكون التي تشبه وميض الألعاب النارية، بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة من الكون.

وأوضحت الأكاديمية ، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "مسبار آينشتاين" والذي يستخدم تقنية جديدة من الأشعة السينية مستوحاة من عين جراد البحر، بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي" من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.