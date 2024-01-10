شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل مهمات أرتميس الأولى المأهولة إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت وكالة ناسا خطتها لإرسال أربعة رواد فضاء في رحلة جوية حول القمر في مهمة أرتميس 2 في نوفمبر، معلنة أنها ستتم في موعد لا يتجاوز سبتمبر 2025.

وفي نفس الإعلان، قال رئيس ناسا بيل نيلسون إن أول هبوط للطاقم، كان مخططًا له في الأصل عام 2025 كجزء من Artemis III، سيتم إطلاقه في سبتمبر 2026 على أقرب تقدير.

وقال نيلسون للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف:" السلامة هي أولويتنا القصوى”. "لمنح فرق Artemis مزيدًا من الوقت للعمل على مواجهة التحديات من خلال التطوير والتكامل لأول مرة، سنمنحهم المزيد من الوقت في Artemis II وIII."

وأضاف رئيس ناسا أن برنامج Artemis IV، والذي سيتضمن أيضًا هبوطًا مأهولًا على سطح القمر، لا يزال في المسار الصحيح حتى سبتمبر 2028.

لن يشكل التأخير مفاجأة كبيرة لأولئك الذين يتابعون التطورات على مدى العامين الماضيين.

على الرغم من نجاح مهمة Artemis I إلى حد كبير في عام 2022 والتي اختبرت صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد التابع لناسا وأرسلت مركبة فضائية غير مأهولة من طراز أوريون في رحلة طيران بالقرب من القمر، فقد تم العثور على مخالفات في الدرع الحراري للمركبة الفضائية بسبب عودتها بسرعة عالية إلى الغلاف الجوي للأرض، لذلك ويعمل المهندسون حاليًا على تصحيح هذا الأمر.

تعمل فرق ناسا أيضًا على استكشاف أخطاء البطارية في أوريون وإصلاحها، ومعالجة التحديات باستخدام مكون الدائرة المسؤول عن تهوية الهواء والتحكم في درجة الحرارة.

ويمنح التأخير أيضًا شركة Axiom Space مزيدًا من الوقت لتطوير بدلات الفضاء من الجيل التالي للمهمات، كما يمنح SpaceX القدرة على بناء واختبار مركبة الهبوط Starship HLS التي ستضع رواد فضاء Artemis III و IV على سطح القمر.

كذلك ستكون مهمة Artemis IV هي المهمة الأولى التي تستخدم البوابة القمرية التي لم يتم بناؤها بعد، وهي منشأة ستسافر في مدار القمر وتكون بمثابة مركز للبحث العلمي، بالإضافة إلى نقطة توقف لرواد الفضاء المتجهين إلى و من القمر.