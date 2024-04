تكنولوجيا: تسريب سماعات الأذن اللاسلكية القادمة من Nothing مجددًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أيام، تم تسريب كل التفاصيل المتعلقة سماعات Nothing Ear و Nothing Ear (a) القادمة من شركة Nothing.

والآن، ظهر تسريب جديد يمنحنا فرصة أخرى للتحديق في سماعات الأذن اللاسلكية القادمة من Nothing قبل حدث 18 أبريل.

يأتي تسريب اليوم بفضل Ishan Agarwal على منصة X (تويتر سابقًا)، والذي شارك صورًا لكل من Nothing Ear و Nothing Ear (a). وكما علمنا من إعلان الشركة في 5 أبريل، فإن Nothing تسقط نظام الترقيم من علامتها التجارية. لذا فإن Nothing Ear هي خليفة Nothing Ear 2، ولكن لن يطلق عليها اسم Nothing Ear 3.

وتوضح الصور المسربة سماعات Nothing Ear باللونين الأبيض والأسود، مع حافظات شحن شفافة.

وفي التسريب منذ بضعة أيام، تم الكشف عن أن سماعات الأذن هذه ستكلف 150 يورو (~ 163 دولارًا أمريكيًا) وستوفر سبع ساعة ونصف من التشغيل مع تعطيل وظيفة ANC، و 33 ساعة من التشغيل مع حافظة الشحن.

أما بالنسبة لـ Nothing Ear (a)، فقد قيل أنه يمكننا توقع سعر 100 يورو (~ 109 دولارات أمريكية). ويقال إن هذا الطراز يأتي مع 8 ساعات من التشغيل مع تعطيل وظيفة ANC و 38 ساعة من التشغيل عبر حافظة الشحن.

ستأتي Nothing Ear (a) بثلاثة ألوان: الأبيض والأسود والأصفر. ومع تقديم هذا اللون الأصفر النابض بالحياة، يبدو أن سماعات الأذن هذه قد تستلهم بعضًا من العلامة التجارية الفرعية CMF الخاصة بشركة Nothing.

على اي حال، لا يفصلنا سوى أسبوع تقريبًا عن حدث إطلاق سماعات الأذن للشركة.

المصدر